दिल्ली में रैली की अनुमति न मिलने से खफा शिमला कांग्रेस ने निकाली रैली, केंद्र सरकार पर लगाए ये आरोप Published on: 30 minutes ago



देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस की रैली की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस पार्टी खासा रोष है. ऐसे में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए राजधानी शिमला में कांग्रेस ने धारा 144 का उल्लंघन कर माल रोड से होते हुए रिज मैदान तक रैली (Congress protest in Shimla) निकाली. इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर (Congress State President Kuldeep Rathore) ने कहा कि 12 दिसंबर को कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन (Demonstration in Shimla on 12th December) करने जा रही थी लेकिन उप राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी, जोकि संविधान की धारा 19 की अवहेलना और लोकतंत्र की हत्या है.