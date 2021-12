.

जयराम सरकार के विरोध में शिमला कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन Published on: 16 minutes ago



शिमला: प्रदेश की जयराम सरकार के 4 साल पूरे होने पर मंडी में भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है. जहां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi rally in Mandi) पहुंचे हैं. वहीं, कांग्रेस इस दिन को विरोध दिवस के रूप में मना रही है और प्रदेश भर में जिला स्तर पर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं. राजधानी शिमला में भी (Shimla Congress celebrated Black Day) कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर सहित कांग्रेस के (HP Congress rally against govt) कार्यकर्ता राजभवन पहुंचे और राजभवन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी (Shimla Congress celebrated Black Day) की और राज्यपाल को उनके स्टाफ के जरिए ज्ञापन सौंपा. कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश की जयराम सरकार हर क्षेत्र में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है. सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है और ऐसे में इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा के आज चार साल पूरे हुए हैं और दावा किया जा रहा है कि चार वर्षों में हिमाचल शिखर की ओर आया है लेकिन सच्चाई यह है कि प्रदेश शिखर से धरातल की तरफ (Kuldeep Rathore on Himachal debt ) आ गया है. उन्होंने आरोप लगाए कि जयराम सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है, जो वादे भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में किए थे उसमें से एक वादा भी पूरा नहीं हुआ है.