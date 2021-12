.

कुल्लू नदी उत्सव: 'मेरी ब्यास जीवन की आस' कार्यक्रम का 'योगाभ्यास से हुआ शुभारंभ



आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मंगलवार को मोहल नेचर पार्क में (Program in Nature Park Mohal) योगाभ्यास के साथ ही 'मेरी ब्यास जीवन की आस' कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है. इस दौरान वालंटियर्स द्वारा ब्यास नदी की सफाई की गई. वहीं, स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता (River Festival in Kullu) आयोजित की जा रही है. बता दें कि मंगलवार सुबह के समय आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्यों के द्वारा योग का अभ्यास करवाया गया. जिसमें दर्जनों लोगों ने भाग लिया और योगाभ्यास की बारीकियों को भी जाना. योगाभ्यास कार्यक्रम के दौरान डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग विशेष रूप से उपस्थित रहे. इस दौरान उन्होंने नेचर पार्क में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों का भी जायजा लिया. डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि (DC Kullu on River Festival) आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही है. शाम के समय ब्यास नदी की महाआरती की जाएगी (Maha Aarti of Beas River) जिसमें सैकड़ों लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे. वहीं, नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर पूर्ण चन्द ने बताया कि इस अवसर पर उन्होंने अपन साथियों के साथ मिलकर ब्यास नदी की सफाई की.