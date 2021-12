.

मंडी: प्रदेश सरकार के 4 साल पूरा (four years of Jairam Sarkar) होने पर 27 दिसंबर को मंडी में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे. यहां पीएम मोदी रैली (pm modi rally in mandi) को संबोधित करेंगे. पड्डल मैदान में होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है. एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री (sp mandi on pm rally) ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पड्डल मैदान और शहर को 11 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 2000 के करीब पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. वहींशनिवार को सीएम जयराम ठाकुर स्वयं मंडी शहर (PM Modi rally in Mnadi) के प्रमुख बाजारों में लोगों से मिलकर रैली में आने का न्योता दिया. इस दौरान सीएम ने लोगों से आह्वान किया की वह बढ़-चढ़कर रैली में भाग लें.