.

Manali driver Viral Video: फिल्मी गीतों की धुन पत्ती से निकालने का टैलेंट देखिए, राजकुमार ग्रोथ का वायरल हो रहा वीडियो Published on: 29 minutes ago



मनाली ड्राइवर वायरल वीडियो: हिमाचल प्रदेश के एक ड्राइवर का वायरल वीडियो (Viral video of Himachal Pradesh Driver) सामने आया है, जो उसके संगीत के टैलेंट को दर्शाता है. वायरल वीडियो मनाली के ड्राइवर राजकुमार ग्रोथ (Viral video of Manali driver Rajkumar Groth) का है जिसमें वे फिल्मी गीतों की धुन पत्ती से (Film song music from leaf) निकालते हैं. हिमाचल प्रदेश के मनाली जिले के रहने वाले राजकुमार ग्रोथ पेशे से ड्राइवर हैं और वे बचपन से ही पत्ती से गीतों की धुन निकालते हैं.