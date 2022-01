.

VIDEO: लाहौल-स्पीति में भारी बर्फबारी, जनजीवन अस्त-व्यस्त Published on: 19 minutes ago



लाहौल-स्पीति: जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में भारी बर्फबारी हुई है. घाटी में बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया (weather update himachal pradesh) है. अटल टनल रोहतांग के पास धुंधी में 4 फीट तक बर्फबारी (Heavy snowfall in Lahaul Spiti) हुई. दारचा, योचे, कोकसर, सिस्सू, प्यूकर, जिस्पा व मायड़ सहित पूरे जिले में भारी बर्फबारी के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है. अटल टनल रोहतांग (Snowfall in Atal Tunnel Rohtang) और लाहौल स्पीति में रास्तों को बहाल करने का काम जारी है. यहां जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क पर जमी बर्फ हटाई जा रही (temperature down in hp) है. बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले कुछ दिन फिलहाल सर्दी से निजात मिलने की संभावना नहीं है. मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दो दिन प्रदेश (Weather in Himachal) भर में मौसम खराब रहेगा. 8 व 9 जनवरी को भारी बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है.