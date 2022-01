.

Fresh snowfall in chamba: चंबा की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी के कारण 60 मार्ग अवरुद्ध Published on: 53 minutes ago



हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों से जहां निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी (Weather in Himachal) है, तो वहीं ऊपरी इलाके में जमकर बर्फबारी हो रही है. जिला चंबा में भी बर्फबारी का दौर जारी है. बर्फबारी के चलते चंबा में लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ (FRESH SNOWFALL IN CHAMBA) है. बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से जहां एक तरफ ठंड बढ़ गई है तो वहीं, दूसरी ओर तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है. बारिश और बर्फबारी से जीवन भी पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. चंबा जिले के पहाड़ों पर 3 से 4 इंच के आसपास ताजा हिमपात हुआ है और 60 (ROAD CLOSED IN CHAMBA) से अधिक मार्ग भी बर्फबारी के चलते बंद हुए हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास भी पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है.