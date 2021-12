.

VIDEO: ठंड की आगोश में पूरा हिमाचल, लाहौल घाटी में जमे पानी के फव्वारे Published on: 26 minutes ago



हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड (Cold rises in Himachal) पड़ रही है. पर्यटन नगरी मनाली में सीजन का दूसरा हिमपात (snowfall in himachal) हो चुका है तो वहीं, लाहौल स्पीति तापमान माइनस में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जगह-जगह पानी जमने की तस्वीरें सामने आ रही हैं. ऊंचाई वाले इलाकों में पानी के फव्वारे और पानी की पाइप लाइनें भी जम (freezing water pipeline in lahaul) गई हैं. कड़ाके की ठंड की वजह से तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है. मौसम में बदलाव की वजह से स्थानीय लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल व्हाइट क्रिसमस भी हो सकता है. सैलानी भी व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद (white Christmas in himachal) में राजधानी शिमला और अन्य पर्यटन स्थलों का रुख करना शुरू कर चुके हैं. होटलों में बुकिंग भी हो रही है. ठंड बढ़ने से आम लोगों की दुश्वारियां भी बढ़ गई हैं.