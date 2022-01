.

Snowfall in Himachal: प्रदेश में बर्फबारी का दौर शुरू, अलर्ट मोड पर प्रशासन Published on: 34 minutes ago



शिमला: हिमाचल में अब बर्फबारी का दौर शुरू हो (Himachal weather update) गया है. प्रदेश के कई हिस्से सफेद चांदी की चादर से ढक चुके हैं. मौसम विभाग (Snowfall in Himachal) ने पहले ही बारिश और बर्फबारी का पुर्वानुमान जताया था और मंगलवार को शिमला, किन्नौर, चंबा, मड़ी, कुल्लू सहित लाहौल-स्पीति में बर्फबारी शुरू हो गई है. वहीं, बर्फबारी के चलते तापमान में भी भारी (Snowfall in Manali) गिरावट आई है. बर्फबारी के चलते बागवान भी खुश नजर आ रहे हैं. क्योंकि बर्फबारी के बाद सेब के बगीचों में चिलिंग आवर्स का (chilling hours for apples) समय पूरा हो पाता है. ऐसे में बागवान के लिए ये बर्फबारी काफी फायदेमंद है. हिमाचल में हो रही (Tourist flow in Himachal) बर्फबारी के बाद जहां एक ओर पर्यटकों की आमद बढ़ गई है, तो वहीं प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोगों को परेशानियों से भी दो चार होना पड़ रहा है. कहीं पीने का पानी जम गया है, तो कहीं बर्फबारी के चलते बिजली की सुविधा बाधित हो गई है. वहीं, मौसम विभाग ने दो दिनों के लिए बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. जबकि 9 जनवरी तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और हल्की बर्फबारी की होती रहेगी.