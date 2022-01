.

SNOWFALL IN SHIMLA: शिमला में बर्फबारी के साथ अठखेलियां करते नजर आए पर्यटक Published on: 17 minutes ago



हिमाचल प्रदेश में नए वर्ष से जमकर बर्फबारी हो रही (snowfall in himachal) है, जिससे कई क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. वहीं प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार की रात एक बार फिर हिमपात (SNOWFALL IN SHIMLA) हुआ है. सुबह-सवेरे राजधानी पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आई. बर्फबारी के चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप (Roads closed after Snowfall in Shimla) हो गई है.सुबह से सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है लेकिन सड़कों पर फिसलन की वजह से गाड़ियां नहीं चल पाई. वहीं, लोगों को अपने कार्यालयों तक का सफर पैदल ही तय करना पड़ा. पर्यटक भी सुबह ही होटलों से बाहर आकर रिज मैदान पर बर्फ के साथ मस्ती करते नजर (tourist enjoying snowfall in shimla) आए. रिज मैदान पर मशीनों से हटाई गई बर्फ दो-तीन जगह ढेर लगाकर रख (Weather update Himachal) दी है. बर्फ के ये पहाड़नुमा ढेर कई दिन तक सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे.