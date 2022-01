.

VIDEO: लाहौल घाटी में हिमस्खलन व बर्फीले तूफान ने बढ़ाई टेंशन Published on: 7 seconds ago



कुल्लू/लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. बर्फबारी के बाद लाहौल घाटी में मौसम साफ हो गया (avlaunch in lahaul spiti valley) है. बिजली व पेयजल योजनाओं को भी सुचारू किया जा रहा है, लेकिन बीते 2 दिनों से लाहौल घाटी में बार-बार हो रहे हिमस्खलन ने ग्रामीण इलाकों में लोगों की चिंता बढ़ा दी (Weather Update of Himachal) है. इसके अलावा शाम के समय बर्फीला तूफान भी चल रहा है, जिससे घाटी के लोगों की परेशानी बढ़ गई (Snow storm in Lahaul Valley) है. बिजली व पानी की व्यवस्था बहाल करने के लिए कर्मचारियों को भी बर्फ के बीच कई किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचना पड़ रहा (snowfall in himachal) है. वहीं, अब पहाड़ों से हिमस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है. ऐसे में घाटी के लोगों को भी काफी सतर्कता बरतनी पड़ रही है.