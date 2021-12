.

Snowfall: पर्यटन स्थल कुफरी में सीजन की पहली बर्फबारी Published on: 40 minutes ago



पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू (Snowfall in himachal) हो गया है. शिमला के पर्यटन स्थल कुफरी में सीजन की पहली बर्फबारी (fresh snowfall in kufri) हुई है. रविवार की देर रात जहां हल्के बर्फ के फाहे गिरे तो वहीं, सोमवार की सुबह भी करीब आधे घंटे तक बर्फबारी हुई. जिससे पूरा कुफरी बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया. बर्फबारी के बाद तापमान में काफी गिरावट आई है. वहीं, बर्फबारी की सूचना मिलते ही पर्यटकों ने भी कुफरी का रुख करना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग की ओर कुछ क्षेत्रों में ही बारिश बर्फबारी की संभावना (weather forecast of himachal) जताई है. बर्फबारी बारिश से तापमान में भी काफी गिरावट आई है. जिससे लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं.