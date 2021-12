.

चूड़धार चोटी पर बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट Published on: 10 minutes ago



शुक्रवार को सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी (Highest Peak of Sirmaur District) चूड़धार ने सफेद चादर ओढ़ ली है (Season's second snowfall on Churdhar peak). सिरमौर जिला की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार पर सीजन की दूसरी बर्फबारी होने के कारण तापमान में भारी गिरावट (churdhar sirmaur temperature drop) दर्ज की गई है . वहीं मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश होने से ठंड काफी अधिक बढ़ गई है. दरअसल मौसम विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के उंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी व मैदानों में बारिश की चेतावनी दी गई है (snowfall in churdhar sirmaur), जो सटीक साबित हुई है. वहीं क्षेत्र से शुक्रवार को करीब दो घंटे बिजली गुल रही. इसके चलते दुकानदार व आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी. चार दिसंबर से होने वाली बूढ़ी दिवाली (old diwali celebrate in sirmaur)के अवसर पर व्यापारी जहां अच्छे व्यापार होने की आस लगाए बैठे थे, तो वहीं अब बर्फबारी ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी हैं.