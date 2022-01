.

पंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नवाया शीश Published on: 3 hours ago



पंजाब सहित पांच राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है. चुनावी बिगुल बजने के बाद अब राजनेता जनता के दरबार में जाने के साथ-साथ भगवान के दर पर भी आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष राणा केपी सिंह (punjab assembly speaker reached himachal) अपने दलबल के साथ हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में (KP SINGH AT NAINA DEVI) मां के दर्शनों के लिए पहुंचे और (shaktipeeth in himachal pradesh) मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया. राणा केपी सिंह ने यहां प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डाली और मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत रूप से माता की पूजा अर्चना की. मंदिर न्यास की तरफ से उन्हें माता की चुनरी व प्रसाद भेंट किया गया. इस दौरान राणा केपी सिंह (kps rana pc in bilaspur) ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब में फिर से कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.