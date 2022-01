.

LAGVALLEY IN KULLU: कुल्लू-मनाली घूमने का प्लान बनाएं, तो लगघाटी की खूबसूरती का दीदार करना न भूलें Published on: 21 minutes ago



कुल्लू: जिला कुल्लू की लगघाटी धार्मिक व सांस्कृतिक रूप से भी काफी समृद्ध है तो वहीं, अब पर्यटन के क्षेत्र में भी कुछ युवाओं के द्वारा इसे उभारने का काम शुरू कर दिया गया है. लगघाटी के (Lagvalley in Kullu) डायनासोर, गोरु डुग सहित अन्य इलाकों में सर्दियों में काफी बर्फबारी होती है. ऐसे में अब यहां पर युवाओं द्वारा कैंपिंग व ट्रैकिंग का कारोबार शुरू किया जा रहा है. स्थानीय युवक लगघाटी के पर्यटन स्थलों का (places to visit in Kullu) सोशल मीडिया व इंटरनेट के माध्यम से भी प्रचार कर रहे हैं और देश दुनिया के पर्यटक भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी लेकर घाटी का रुख कर रहे हैं.