सोनिया गांधी की सुरक्षा में चूक, बाइक सवारों ने किया सुरक्षा घेरे में घुसने का प्रयास Published on: 41 minutes ago



राजधानी जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली (Mehangai Hatao Rally) के बाद सोनिया गांधी अपने रिश्तेदार काटजू परिवार (sonia gandhi went to meet relatives) से मिलने पहुंचीं. उनके साथ आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी थे. इस दौरान बाइकसवार तीन युवकों ने उनका सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया. तीनों युवक तेज गति से बाइक लेकर सुरक्षा घेरे के अंदर घुसने की कोशिश (Bikers entered in Sonia security cordon) कर रहे थे. हालांकि पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है. बता दें कि पुलिस ने काटजू हाउस के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी, लेकिन इस बीच तीन युवक अचानक तेज गति से बाइक लेकर आए और सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आगे निकल गए. हालांकि यह तीनों युवक सुरक्षा के लिहाज से लगी रस्सी में फंस कर गिर गए. इन तीनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. पुलिस अब इन तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है कि यह अनजाने में इस सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर पहुंचे या यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है. अब तक मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक जयपुर के बताए जा रहे हैं. अचानक पुलिस के सुरक्षा घेरे को देखकर वे डर गए. तीनों युवकों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था. ऐसे में उन्हें लगा कि अब पुलिस उनके चालान काट देगी, इसलिए उन्होंने बचने के लिए तेज गति से बाइक निकालने की सोची और फंस गए.