शादी को घरवाले न हुए राजी, प्रेमी-प्रेमिका ने बनाया ये खतरनाक प्लान Published on: 17 minutes ago

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सूटकेस में युवती की लाश लेकर जा रहे एक युवक को पुलिस ने पकड़ा (young man caught with suitcase in haridwar) है. युवक के मुताबिक, लाश उसकी प्रेमिका का है. वह पहले प्रेमिका की लाश नहर में फेंकने वाला था, उसके बाद वह आत्महत्या करने वाला था. पुलिस ने युवक को हिरासत में लेने के साथ ही लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया है. दरअसल, आठ साल के प्रेम संबंध के बाद अब दोनों ने शादी करने का तय किया, लेकिन युवती के घरवालों ने इसका विरोध किया. जिसके बाद प्रेमी-प्रेमिका ने खुदकुशी (lovers suicide in haridwar uttarakhand) करने की सोची. दोनों एक होटल में रूम लिया और वहां युवती ने पहले जहर खाया. युवती के मरने के बाद युवक ने सूटकेस में उसकी लाश भर (girl deadbody found in suitcase in haridwar uttarakhand) दी और उसे नहर में फेंकने के बाद युवक आत्महत्या करने वाला था. लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोच लिया.