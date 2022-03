.

चमत्कार: बस के नीचे से बच निकला बच्चा, देखें वीडियो Published on: 30 minutes ago

Koo_Logo Versions

कई सड़क हादसों में इंसान की मौत होती है या फिर घायल हो जाता है. लेकिन सड़क हादसे का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें आठ साल का बच्चा बाइक से कुछ ऐसे टकराता है कि वह बस के नीचे आने के बाद भी बाल-बाल बच जाता (unbelievable escape from the clutches of death in kerala) है. यह घटना केरल के तालीपरम्बा-इरिट्टी स्टेट हाईवे (accident on taliparamba-iritti state highway in kerala) की है, जहां एक बच्चा साइकिल से मुख्य सड़क पर अचानक चला आता है और सामने जा रहे बाइक से कुछ इस तरह टकराता है, कि वह लुढ़कते हुए सड़क के दूसरे किनारे पर जा गिरता है. वहीं, बाइक के पीछे आ रही केआरटीसी (Kerala Road Transport Corporation-KRTC) की बस के नीचे बच्चे की साइकिल आ जाती है, जिसे रौंदती हुई बस निकल जाती (cycle was crushed by speeding bus) है, लेकिन इसमें बच्चे को खरोंच तक नहीं आई है. ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है.