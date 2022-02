.

विश्व रेडियो दिवस पर सुदर्शन पटनायक ने बनाया खूबसूरत सैंड आर्ट Published on: 5 minutes ago

आज विश्व रेडियो दिवस है. इस मौके पर अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक (International Sand Artist Sudarsan Pattnaik) ने रेडियो दिवस पर सैंड आर्ट तैयार (radio sand art by sudarsan pattanaik) किया है. ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर सुदर्शन पटनायक ने इस सैंड आर्ट को बनाकर (radio sand art in puri sea beach odisha) आज के दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही उन्होंने संदेश दिया है कि रेडियो आज भी दूर-दराज वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खबर से रूबरू कराने का भरोसेमंद माध्यम (radio as the most power communication tool) है.