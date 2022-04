.

पांवटा साहिब में बीच सड़क पर युवक की डंडों से पिटाई, वीडियो वायरल Published on: 31 minutes ago

पांवटा साहिब: उपमंडल पांवटा साहिब में एक युवक की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. मारपीट का मामला शनिवार देर शाम का है. गोविंदघाट बैरियर के पास आपसी विवाद में एक व्यक्ति ने युवक की डंडों से पिटाई कर दी. मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा (boy beaten in Paonta sahib) है. फिलहाल मारपीट के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है. वहीं, पांवटा थाना प्रभारी अशोक चौहान ने बताया कि इस मामले में फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है. मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी. बता दें, इससे पहले उपमंडल पांवटा साहिब में सिविल अस्पताल के बाहर आपसी विवाद में दो गुट (clash between two groups in paonta) आपस में भिड़ गए थे. इस दौरान दोनों ओर से जमकर लाघ-घूंसे चले. पुलिस के पहुंचने से पहले दोनों गुट के लोग वहां से भाग खड़े हुए थे.