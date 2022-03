.

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगी आग! लगातार कीमत बढ़ने से उपभोक्ता परेशान

शिमला: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही (Petrol Diesel Price Hike) है. दस दिनों में 9 बार पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ी (Petrol Diesel Rate in Himachal) है. तेल की कीमतों में लगातार इजाफा होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. आज पेट्रोल और डीजल 80-80 पैसा महंगा हो गया है. 22 मार्च से अब तक यानी 10 दिन में 9 बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए (petrol and diesel prices) हैं. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी महंगाई से लोग परेशान हैं. प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 100 रुपये के पार हो गई (people reaction on Price Hike) है. पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए रविश कुमार और श्वेता का कहना है कि हर तरफ महंगाई है. महंगाई पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है. मीडियम क्लास के लोग काफी परेशान हो गए हैं.