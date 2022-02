.

हाईवे पर आमने-सामने भिड़े दो ट्रक, दोनों के ड्राइवर जिंदा जले Published on: 15 minutes ago



बीकानेर के लूणकरणसर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात दो ट्रकों में टक्कर (Road Accident in Bikaner) हो गई. जिसके बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि दोनों ट्रकों के ड्राइवर जिंदा ही जल (Two truck drivers burnt alive in bikaner) गए.