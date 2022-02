.

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पांवटा पुलिस अलर्ट, देखें ये रिपोर्ट Published on: 47 minutes ago

सिरमौर जिले का पांवटा साहिब सीमांत नगर है. ऐसे में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पांवटा पुलिस अलर्ट हो गई (increased security on Paonta borders) है. पांवटा पुलिस द्वारा उत्तराखंड की तरफ से आने-जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है. उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग है. डीएसपी पांवटा ने सीमाओं पर (PAONTA POLICE ALERT REGARDING ELECTION) पुलिस जवानों की तैनाती बढ़ा दी है, ताकि हर मूवमेंट पर निगरानी रखी जा सके. डीएसपी बीर बहादुर ने बताया कि नाकों पर हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है. नाकों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है. उत्तराखंड चुनाव समाप्त होने तक पुलिस का चेकिंग अभियान जारी (DSP Paonta on borders security) रहेगा.