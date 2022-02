.

न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की पदयात्रा, जयराम सरकार से की ये मांग Published on: 29 minutes ago

सुंदरनगर: पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आगामी 3 मार्च को बजट सत्र के दौरान न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ (New pension scheme employees association Himachal) विधानसभा का घेराव करेगी. विधानसभा घेराव को लेकर पदयात्रा की शुरुआत बुधवार को सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी से हुई. पदयात्रा (padyatra new pension scheme employees association) के पहले दिन मंडी जिला के सुंदरनगर में एनपीएस कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर (pradeep thakur on new pension scheme ) मीडिया से रूबरू हुए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ससुराल राजस्थान में है और मंडी उनका गृह जिला है. राजस्थान सरकार ने बुधवार को पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया है. प्रदीप ठाकुर ने कहा कि जब उनके ससुराल राजस्थान में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है तो उसी तर्ज पर जयराम ठाकुर को भी हिमाचल में जल्द से जल्द कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर देनी चाहिए.