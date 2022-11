.

BJP का महिलाओं तो कर्मचारियों पर कांग्रेस का फोकस, जानें घोषणा पत्र की बड़ी बातें Published on: 21 minutes ago

जनता का वोट अपने पक्ष में करने के लिए हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस कड़ी मेहनत कर रही है. शनिवार को कांग्रेस ने और रविवार को बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया. दोनों ही पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की है. आइये जानते हैं बीजेपी ( Manifesto Of BJP For Himachal) और कांग्रेस (Manifesto Of Congress For Himachal) के घोषणा पत्र की बड़ी बातें और दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो एक दूसरे से कितना अलग है.