.

Video: अमेरिका के टेक्सास में छठ पूजा, बिदेशिया ग्रुप के लोग मना रहे पर्व Published on: 24 minutes ago

Koo_Logo Versions

लोक आस्था का महापर्व छठ भारत के कई राज्यों में धूमधाम से मनाया जा रहा है. लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक विदेशों में दिखाई दे रही है. विदेशों में भारतीय समुदाय की छठ पूजा देखते ही बन रही है. अमेरिका के टेक्सास में छठ पूजा की धूम नजर आ रही (Chhath Puja in Texas city of America) है. यहां रह रहे भारतीय मूल के बिदेशिया ग्रुप के लोग विदेशों में छठ पूजा को जीवंत कर दिया है. बिदेशिया ग्रुप की छठ पूजा में इसके सदस्यों के अलावा यहां काम कर रहे भारतीय मूल के लोगों ने भी हिस्सा (Bidesiya group Chhath Puja in America) लिया. यहां रह ही महिलाओं ने अपने हाथ से छठ का प्रसाद ठेकुआ बनाया, साथ ही पुरुष भी छठ गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं. यहां बता दें कि अमेरिका के टेक्सास शहर में धनबाद, बोकारो, सिंदरी, पटना और बिहार के कई जगहों से लोग यहां रह रहे हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर कंपनियों काम करते हैं. इस छठ पूजा में बिदेशिया ग्रुप के पंकज पराशर, पल्लवी ओझा, अर्चना, सन्नी के अलावा कई अन्य सदस्य मौजूद रहे. सभी एक साथ मिलकर अपनी संस्कृति को परंपरागत तरीके से आगे बढ़ा (People of Dhanbad doing Chhath Puja abroad) रहे हैं.