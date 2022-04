.

मंडी बस हादसा: अपनी जान देकर चालक ने बचाई 38 जिंदगियां Published on: 2 hours ago

मंडी: जिला मंडी के पंडोह डैम के पास सोमवार को एचआरटीसी बस (hrtc bus accident in mandi) पहाड़ी से टकरा गई. इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 38 लोग घायल हुए हैं. पंडोह बस हादसे में अपनी जान की बाजी लगाने वाले चालक नंद किशोर (35 वर्ष) का घायल सवारियां शुक्रिया करते नहीं थक रही हैं. जोनल अस्पताल मंडी में उपचाराधीन कुल्लू जिला निवासी चंद्र शर्मा और यूपी निवासी आशीष शर्मा ने बताया कि दुर्घटना से पहले चालक ने बस को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की. जिस दिशा में बस जा रही थी, उसके ठीक नीचे पंडोह डैम था और दूसरी तरफ पहाड़ी. चालक से जब बस नियंत्रित नहीं हुई तो उसने पहाड़ी से बस को टकराना बेहतर समझा. अगर बस पंडोह डैम में समा जाती तो भारी जानी नुकसान हो सकता था. इस हादसे में सिर्फ चालक नंद किशोर की ही मौत हुई है. वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जोनल अस्पताल मंडी पहुंचे और घायलों से मुलाकात (hrtc bus accident in mandi) कर उनका हाल जाना. सीएम जयराम ने पीड़ितों हर संभव मदद (cm jairam on mandi accident) का भरोसा दिलाया.