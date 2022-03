.

उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कान्हा की नगरी मथुरा में होली का पर्व (Holi in Mathura Uttar Pradesh) हर्षोल्लास के साथ खेला जा रहा है. दूरदराज से आए श्रद्धालु होली का अद्भुत आनंद ले रहे (Holi playing Mathura people) हैं. होली के रंग में हर कोई सराबोर है. मंदिरों में भी होली के अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं. वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर (Banke Bihari Temple in Brindavan UP) में भक्तजनों के साथ ठाकुर जी रंग-बिरंगे गुलाल से होली खेल रहे हैं. वहीं, बरसाना और गोवर्धन में भी होली के उत्सव (Holi festival in Barsana and Govardhan UP) पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. गौरतलब है कि ब्रज में होली की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से हो जाती है. यहां 40 दिनों तक होली खेली जाती है. यहां की होली देखने देश ही नहीं, विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु आते हैं.