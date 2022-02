.

नाहन: ऊर्जा के स्वच्छ एवं सर्वोत्तम विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण (हिम ऊर्जा) लगातार (solar light scheme in himachal) प्रयासरत है. हिम ऊर्जा के यह प्रयास रंग भी ला रहे हैं. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हिम ऊर्जा के प्रयासों से लाभान्वित भी हो रहे हैं. वहीं, जिला सिरमौर में सोलर (himurja solar lights in sirmaur) लाइटों से गांव जगमगा रहे (solar light in Sirmaur) हैं. जिले के गांवों में जहां पिछले साल हिम ऊर्जा के माध्यम से 2571 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी, वहीं इस वित्त वर्ष में भी अब तक 791 लाइटें ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई जा चुकी है.