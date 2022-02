.

किन्नौर में बर्फबारी का दौर जारी, बढ़ सकती हैं लोगों की परेशानी Published on: 7 minutes ago

Koo_Logo Versions

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज (weather update of himachal) बदल गया है. जनजातीय जिला किन्नौर में बर्फबारी (snowfall in kinnaur) का दौर जारी है. बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ गई है. ऐसे में एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है. मौसम विभाग की ओर से 18 फरवरी तक बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की गई थी, जिसके बाद मौसम ठीक रहने की संभावना जताई गई थी, लेकिन शनिवार देर रात हुई बर्फबारी से लोगों को एक बार फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. कल्पा, छितकुल, रकछम, कुनो चारंग, सांगला में 3 इंच के करीब (fresh snowfall in hp) बर्फबारी हुई है.