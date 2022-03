.

किन्नौर में सापनी गांव में आग का तांडव, लाखों का नुकसान Published on: 11 minutes ago

Koo_Logo Versions

किन्नौर: जनजातीय जिला किन्नौर के कल्पा खंड के सापनी गांव में चार मकानों में आग लग (Fire incident in Sapni village Kinnaur) गई. आगजनी के कारण लाखों का नुकसान हुआ (Four houses burnt in Sapni village) है. डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि रविवार सुबह करीब साढ़े 9 बजे के आसपास सापनी गांव के ग्रामीणों ने उन्हें आगजनी की सूचना (Fire incident in Sapni village) दी. जिसके बाद प्रशासन की ओर से दमकल विभाग को मौके पर भेजा गया. डीसी किन्नौर ने कहा कि नुकसान के आंकलन के बाद पीड़ितों को नियमानुसार फौरी राहत देने को भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.