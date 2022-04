.

चैत्र नवरात्र 2022: नैना देवी मंदिर में बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए उमड़े श्रद्धालु Published on: 15 minutes ago

बिलासपुर: चैत्र नवरात्रि का आज चौथा (fourth day of chaitra navratri) दिन है. विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रद्धालुओं का तांता (shaktipeeth shri naina devi) लगा हुआ है. बाहरी राज्यों से माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी (crowd of devotees in shaktipeeth ) में परिजन अपने बच्चों का मुंडन भी करवा रहे हैं. प्राचीन परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी यहां निभाई जा रही है. नवरात्र के इस पावन उपलक्ष्य पर श्रद्धालु अपने छोटे-छोटे बच्चों के मुंडन संस्कार करवाते हैं. नवरात्रों के समय मुंडन संस्कार शुभ माने जाते हैं. बच्चों के बाल काटने के बाद काली माता के मंदिर में चढ़ाया जाता है और माता के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है.