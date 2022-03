.

पांवटा साहिब में दो गुटों में झड़प, मारपीट का वीडियो वायरल Published on: 1 hours ago

पांवटा साहिब: उपमंडल पांवटा साहिब में सिविल अस्पताल के बाहर सोमवार देर रात जमकर (ruckus in paonta sahib) हंगामा हुआ. आपसी विवाद में अस्पताल के बाहर दो गुट (clash between two groups in paonta) आपस में भिड़ गए. इस दौरान दोनों ओर से जमकर लाघ-घूंसे चले. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (video viral on social media) हो रहा है. मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस के पहुंचने से पहले दोनों गुट के लोग वहां से भाग खड़े हुए. डीएसपी वीर बहादुर (dsp panota on viral video) ने बताया की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.