जैसलमेर में युवक की बेरहमी से पिटाई का Video वायरल, मामला दर्ज Published on: 1 hours ago

जैसलमेर. सीमावर्ती जैसलमेर जिले में एक युवक के साथ हैवानियत का मामला (Youth beaten up in Jaisalmer) सामने आया है. मामला जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र के जेजेडब्लू के पास का बताया जा रहा है. जिसमें आरोपी पीड़ित युवक का युवक का बाल काटने के बाद उससे मारपीट करते नजर (Video of beating in Jaisalmer goes viral) आया. वायरल वीडियो में आरोपी को युवक के मुंह, पेट और पीठ पर जमकर लात-घुसे मारते देखा गया. जिसमें पीड़ित युवक को काफी चोटें आई हैं. वहीं, पूरी वारदात का मारपीट करने वालों में से एक युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. हालांकि, युवक के साथ मारपीट क्यों की गई, फिलहाल तक इसका खुलासा नहीं हो सका है. इसको लेकर घायल युवक के परिजनों ने मोहनगढ़ थाने में नामजद मुकदमा भी दर्ज करवाया है. अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है. हालांकि, ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. वहीं, बता दें कि यह वीडियो दो दिन पहले का है.