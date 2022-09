.

कुल्लू में दो ट्रकों की जोरदार टक्कर, देखें रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो Published on: 2 hours ago

कुल्लू: सड़क हादसे के रोंगटे खड़े करने वाले अपने कई वीडियो देखे होंगे. हिमाचल प्रदेश कुल्लू में दो ट्रकों की टक्कर (Truck collided in Ramshilla Kullu)हुई है. जिसमें दोनों ट्रकों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी जोरदार थी, दोनों ट्रक सड़क पर पलट गए. टक्कर के बाद मानों दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए. हादसा गुरुवार रात को कुल्लू-मनाली नेशनल हाइवे पर हुआ है. ट्रकों की टक्कर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि दो ट्रकों की टक्कर कितनी (Two Trucks Collide In Kullu) जोरदार थी. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल ट्रक ड्राइवरों को पास के अस्पताल पहुंचाया. पुलिस के अनुसार सेब से भरा एक ट्रक बंदरोल सब्जी मंडी से मैनपुरी जा रहा था. रात करीब 11.20 बजे जब ट्रक वैष्णों माता मंदिर के पास पहुंचा तो दूसरी ओर से आ रहे एक ट्रक से टक्कर (Two trucks collided in Kullu) हो गई. बताया जा रहा है कि एक ट्रक चालक द्वारा हाइवे पर लेन बदलने के कारण ये हादसा हुआ है. सीसीटीवी के मुताबिक हादसे के वक्त दोनों की ट्रकों की रफ्तार भी काफी तेज थी. टक्कर के बाद दोनों ट्रक सड़क पर पलट गए और ट्रक में भरे सेब की क्रेट सड़क पर बिखर गई. हादसे में दोनों ट्रक चालक घायल हो गए, एक का नाम चमन लाल औऱ दूसरे का विजन सिंह है. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने मामले की पुष्टि की (Road Accident In Kullu) है.