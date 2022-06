.

Cash for vote: भगवान की कसम खिलाकर ग्रामीणों के वोट खरीदने का वीडियो वायरल, प्रतिद्वंदी प्रत्याशी ने निर्वाचन आयोग में की शिकायत Published on: 47 minutes ago

Koo_Logo Versions

अशोकनगर। मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले में पैसे देकर वोट खरीदने का मामला सामने आया है. मामला जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 2 के बामोरा गांव का है. गांव के मंदिर के पास ग्रामीणों को भगवान की कसम खिलाकर वोट खरीदने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी गौरी यादव के ससुर नरेंद्र यादव ग्रामीणों को पांच-पांच सौ रुपये देकर वोट खरीदने की बात कहते नजर आ रहे हैं. जिसमें भगवान की कसम खिलाने का ऑडियो भी स्पष्ट तौर पर सुनाई दे रहा है. वीडियो के वायरल होने के बाद प्रतिद्वंदी प्रत्याशी प्रताप भान सिंह ने इस पूरे मामले की शिकायत निर्वाचन आयोग में की है. उन्होंने कहा कि इस तरह वोट खरीद कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है. ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए. वहीं कलेक्टर ने इस मामले को संज्ञान में लिया है.(Vote bought by paying money in Ashoknagar) (Video of buying votes with money goes viral) (Rival candidate complained to Election Commission) Disclaimer: ईटीवी भारत इस वीडियो की वैधानिकता की पुष्टि नहीं करता