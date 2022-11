.

मरवाही में बच्चों को बचाने के लिए कोबरा से भिड़ी डॉगी, वीडियो वायरल Published on: 1 hours ago

Female dog fight with snake in Marwahi गौरेला पेंड्रा मरवाही में अपने बच्चों को बचाने के लिए एक फीमेल डॉगी नाग से भिड़ गई. मरवाही थाना परिसर में के एक खंडहर भवन में बीते दिनों फीमेल डॉगी ने अपने तीन बच्चों को जन्म दिया था. वह अपने बच्चों की देख रेख कर रही थी. इस दौरान यहां गुरुवार की शाम को एक कोबरा सांप पहुंच गया. फीमेल डॉग को आभास हो गया कि यह सांप उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है. तो वह नाग के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से भौंकने लगी. सांप ने फीमेल डॉगी पर हमला करने की कोशिश की. लेकिन वह डॉगी डरी नहीं.gaurela pendra marwahi news वो लगातार सांप पर भौंकती रही. उसके बाद नाग को डरकर वहां से भागना पड़ा. नाग पुराने भवन के एक दरार में घुस गया.Doggy fought with snake वहीं फीमेल डॉग अपने बच्चों के पास लगातार बनी रही. वह यहां से हटी नहीं. इस घटना का वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया. अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस तस्वीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मां तो मां होती है. अपने बच्चों पर मुसीबत आता देख मां कैसे मुसीबतों का सामना खुद करने लगती है. वह इस तस्वीर से पता चलता है.Doggy fought with snake to save children