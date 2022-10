.

पठानकोट मे सड़क हादसा, बस और ट्रक में हुई टक्कर, देखें लाइव वीडियो Published on: 47 minutes ago

पंजाब के पठानकोट-जम्मू नेशनल हाईवे पर सुजानपुर के पुल नंबर-4 के पास उस समय हादसा (sujanpur road accident in punjab) हो गया जब एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने मोड पर अचानक बस आ गई. दो बड़ी गाड़ियों की भिड़ंत (collision between a bus and a truck in Pathankot) में सड़क के किनारे खड़े मोटरसाइकिल चालक कुचला (motorcyclist died due to bus truck collision) गया. वहीं, ट्रक चालक और बस का चालक और यात्री सुरक्षित हैं. इस सड़क दुर्घटना की लाइव तस्वीरें एक अन्य ट्रक चालक ने अपने मोबाइल में कैद कर ली थीं. ट्रक ड्राइवर इकबाल ने बताया कि सुजानपुर में उसकी ट्रक जैसे ही एक मोड़ पर पहुंची, अचानक बस उसके सामने आ गई जिसके चलते यह हादसा हुआ. उन्होंने कहा, 'हमने तो बस में बैठे यात्रियों को बचाने की कोशिश में अपनी ट्रक को एक तरफ मोड़ दिया.' इस बारे में हॉस्पिटल के डॉक्टर मुकुल ने बताया, 'हमारे पास एक ऐसा मामला है जिसमें सुजानपुर में सड़क हादसा हुआ है, जिस शख्स को हॉस्पिटल लाया गया है. उसकी मौत हो चुकी है.