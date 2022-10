बीजिंग : चीन ने एक बार फिर कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं. इसके साथ ही देश ने नए ओमीक्रोन सब-वेरिएंट बीएफ.7 और बीए.5.1.7 (Omicron sub variants BF7 and BA517) का पता लगाया है, जो अधिक संप्रेषणीयता के साथ अत्यधिक संक्रामक हैं. BF.7 (जिसे बीए.2.75.2 के नाम से भी जाना जाता है) कोविड ओमीक्रोन वेरिएंट BA.5.2.1 का एक उप-वंश है. स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, चार अक्टूबर को यंताई और शोगुआन शहर में BF.7 का पता चला था. ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सब वेरिएंट BA.5.1.7 पहली बार चीन (Lockdown in China) में पाया गया.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) World Health Organization ने अत्यधिक संक्रामक बीएफ.7 सब वेरिएंट के खिलाफ चेतावनी दी. इस बीच, चीन के गोल्डन वीक (China Golden Week) के दौरान छुट्टी का खर्च सात वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है, क्योंकि व्यापक कोविड ने लोगों को (Golden Week) यात्रा करने से हतोत्साहित किया है. स्थानीय अधिकारियों के लिए, जीरो-कोविड (Zero Covid) पर दोहरी मार पार्टी लाइन से आगे निकलने का एक तरीका है, राष्ट्रपति शी जिंगपिंग के प्रति अपनी वफादारी प्रदर्शित करने और किसी भी बड़े पैमाने पर प्रकोप को रोकने का एक तरीका जो पार्टी कांग्रेस से पहले उनके करियर को खतरे में डाल सकता है. नए कोविड मामले चीन में बढ़ रहे हैं, जिससे कई स्थानीय अधिकारियों को मूवमेंट पर नियंत्रण कड़ा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार, शंघाई के डाउनटाउन जिलों में से तीन ने सोमवार को इंटरनेट कैफे जैसे मनोरंजन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है.

भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,139 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,18,533 हो गई. वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या 27,374 से घटकर 26,292 रह गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण से 13 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,28,835 पर पहुंच गई.

भारत में चौथी लहर की आशंका! इसी प्रकार अगस्त में झारखंड में ओमिक्रॉन के नये सब वैरिएंट सेंटोरस के कारण कोविड संक्रमण की रफ्तार (Omicron new sub variant Centaurus in Jharkhand) में इजाफा हुआ था. यह निष्कर्ष राज्य के विभिन्न जिलों से संग्रह किये गये सैंपल की जिनोम सिक्वेंसिंग (Genome sequencing of samples) से सामने आया था. पाया गया है कि राज्य में कोविड संक्रमण के कुल मामलों में 63.23 फीसदी केस (Centaurus variant is responsible 63.23 percent of the total cases) के लिए यही वेरिएंट जिम्मेदार है. सनद रहे कि इसी वेरिएंट की वजह से देश में कोविड की चौथी लहर (Covid fourth wave) की आशंकाएं जतायी गई हैं. सीसीएल के गांधीनगर, रांची स्थित अस्पताल के डॉ जितेंद्र कुमार (Dr Jitendra Kumar CCL Gandhinagar Ranchi hospital) के मुताबिक सेंटोरस असल में ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है. हालांकि इसके अब तक अत्यंत घातक होने के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन यह तेज संक्रमण के लिए जिम्मेदार है. ऐसे में लोगों को बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है. विशेषज्ञों के देश मे कोविड की चौथी लहर की जो आशंका जतायी है, उसके पीछे सबसे प्रमुख कारक इसी सब-वेरिएंट को माना जा रहा है. -- एजेंसी

