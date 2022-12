नई दिल्ली : दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए पहचानी जाने वाली पिया बाजपेयी (South Indian Actress Pia Bajpai) ने अपने खाने की आदतों और वर्कआउट शेड्यूल (Pia Bajpai Eating habits) के बारे में बात की, जो उन्हें एक उचित फिगर बनाए रखने और ( Pia Bajpai workout schedule ) फिट रहने में मदद करते हैं. पिया ने अपने आहार (Pia Bajpai diet plan) के बारे में बात करते हुए आईएएनएस से बातचीत में कहा, "मैं (Vegetarian Pia Bajpai) एक कट्टर शाकाहारी हूं और मुझे एक महान आहार विशेषज्ञ का आशीर्वाद प्राप्त है, जो मेरी व्यवहार्यता के अनुसार मेरे सेवन को नियंत्रित करने में मेरी मदद करता है और मुझे एक सरल लेकिन व्यावहारिक आहार से जोड़े रखता है." Fitness tips by pia bajpai . Diet plan weight loss tips of actress pia bajpai . Weight loss tips by Pia Bajpai .

पिया बाजपेयी (सौजन्य Twitter - @PiaBajpai)

Pia Bajpai ने कहा, "मेरे पास प्रत्येक भोजन के लिए दो विकल्प हैं, एक अगर मैं घर पर रहूं और दूसरा अगर मैं कभी बाहर रहूं." अपने workout pattern के बारे में थोड़ा सा साझा करते हुए उन्होंने कहा, "अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग वर्कआउट काम करते हैं और मुझे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि मेरे लिए भारी वजन उठाने के प्रशिक्षण ने हमेशा मुझे मस्कुलर बनाया है, जो कि वह लुक नहीं है, जिसके लिए मैं जा रही हूं. मुझे जो सूट करता है, वह है cardio training and functional training के साथ CrossFit training."

पिया बाजपेयी

Actress Pia Bajpai ने अंत में अपने प्रशंसकों के लिए एक सलाह दी : "इच्छाशक्ति वजन घटाने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और अगर यह गायब है, तो कोई आहार या कसरत काम नहीं करेगा, क्योंकि किसी कार्य पर स्थिर और दृढ़ रहने के लिए बहुत प्रयास की जरूरत होती है और अपने खाने की आदतों पर नियंत्रण रखें." Willpower is the most important element in weight loss ---आईएएनएस

पिया बाजपेयी (सौजन्य Twitter - @PiaBajpai)

