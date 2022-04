ऊना: शहर में एक अजीबोगरीब शादी का मामला सामने आया (Two boys get married in una) है. पुलिस के मुताबिक शहर के ही 24 वर्षीय युवक ने उत्तराखंड के लड़के से शादी कर ली है. मामला पुलिस के दर पर भी पहुंच चुका है और प्रदेश में अपनी तरह का ये पहला मामला सामने आया है. ऊना में अजीबोगरीब शादी की बात सुनकर लोग हैरान हैं और अब पुलिस परेशान है.

कैसे खुला मामला- जानकारी के मुताबिक ऊना शहर का युवक अपने छोटे भाई के साथ रहता था. कुछ दिन पहले ही युवक का एक दोस्त उत्तराखंड से साथ रहने के लिए आया था. जिसके बाद छोटे भाई को उन दोनों पर शक हुआ और अपने रिश्तेदारों को इसकी सूचना दे दी. जिसके बाद रिश्तेदारों ने खूब हंगामा किया और युवक की शादी किसी लड़की से करने की बात कही. जिसके बाद दोनों युवक पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई.

फेसबुक पर दोस्ती, दिल्ली में शादी- युवकों के मुताबिक करीब डेढ साल पहले दोनों की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी. जिसके बाद बातों का सिलसिला आगे बढ़ा और दोनों को प्यार हो गया. जिसके बाद दोनों ने शादी करने की ठानी लेकिन परिवार का डर के कारण दोनों दिल्ली पहुंच गए. दोनों युवकों के मुताबिक करीब 6 महीने पहले दोनों ने दिल्ली के एक मंदिर में शादी (Two boys get married) भी कर ली. जिसके बाद ऊना का युवक अपने घर लौट आया और उत्तराखंड का युवक कुछ दिन पहले ही यहां पहुंचा था.

पुलिस ने परिवार को बुलाया- ऊना में दो लड़कों की शादी का ये पूरा मामला ऊना पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है क्योंकि दोनों युवक अपने परिजनों के डर से पुलिस की शरण (Gay marriage in Una) में पहुंचे हैं. चौकी इंचार्ज जगवीर सिंह के मुताबिक दोनों युवक साथ (Two Youths Get Married) रहने की बात कर रहे हैं. पुलिस ने फिलहाल उत्तराखंड के युवक के परिजनों को भी बुलाया है, जिसके बाद पुलिस आगामी फैसला लेगी.

