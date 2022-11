नड्डा के वैक्सीन वाले बयान पर खड़गे का पलटवार, 'देश भूला नहीं है कैसे मोदी सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया'

Himachal Assembly Election: हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार किया है. मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा कि, 'कांग्रेस के साथ आता जनसैलाब देख हिमाचल में बीजेपी सदमे में है. घबराहट में बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी को वैक्सीन निर्माता बता रहे हैं'. (Mallikarjun Kharge On BJP)

हमीरपुर में दिल दहला देने वाली घटना, कार के अंदर से मिला पुलिस कांस्टेबल का जला हुआ शव

हमीरपुर (car fire in hamirpur) में एक कार के अंदर से पुलिस कांस्टेबल का जला हुआ शव मिला है. मामला हत्या का है या आत्महत्या का इसका पता लगाने में पुलिस जुटी है. वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि कॉन्स्टेबल अशोक कुमार डिप्रेशन में था और शराब पीने का आदी हो चुका था.

अनुराग ठाकुर का सेल्फी लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आप भी देखें

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को की गाड़ी को कुछ महिलाएं रोकती हुई दिखाई दे रही हैं. जिनके हाथ में दरातियां हैं. यह वीडियो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का है. यहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भाजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे. महिलाओं ने स्थानीय बोली में अनुराग ठाकुर से सेल्फी लेने के लिए गाड़ी से उतरने के लिए कहा. वहीं, गाड़ी में मौजूद शख्स ने महिलाओं से मजाक भी किया कि आप दरातियों से डरा रही हैं. जिसके बाद जिसके बाद अनुराग ठाकुर गाड़ी से उतरे और महिलाओं के साथ सेल्फी भी ली.

Himachal Election 2022: कांग्रेस के 8 और नेता पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित

himachal pradesh assembly election 2022: पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर कांग्रेस ने आठ और नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया है. बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी बागी नेताओं पर एक्शन लिया है. पढ़ें पूरी खबर...

बिलासपुर में कांग्रेस ने रोका जेपी नड्डा का काफिला, गाड़ी से उतर कर पैदल चलने को मजबूर हुए नड्डा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रदेश में राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है. सूबे में कांग्रेस और बीजेपी के नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं. बुधवार को बिलासपुर जिले के हरलोग में बंबर ठाकुर रैली कर रहे थे, इसी दौरान दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला भी उधर से गुजर रहा था. ऐसे में बंबर ठाकुर की रैली में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का काफिला रोक दिया.

देश के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी ने डाला वोट, घर पर ही बैलेट पेपर के माध्यम से किया मतदान

Shyam Saran Negi casts his vote: देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी ने 12 नवंबर के बजाय आज फॉर्म 12D के माध्यम से वैलेट पेपर से ही अपने मत का प्रयोग घर पर किया है. इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन रिटर्निंग अधिकारी शशांक गुप्ता व अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और देश के प्रथम मतदाता का इस सभी प्रक्रिया के दौरान रेड कारपेट पर भव्य स्वागत भी किया गया.

करसोग में कांग्रेस पर बरसे योगी आदित्यनाथ, कहा- कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार और माफिया राज

हिमाचल में इन दिनों प्रचार का दौर चल रहा है. बीजेपी के स्टार प्रचारक हिमाचल के सियासी रण में उतर चुके हैं. इसी कड़ी में बुधवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया. योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं. योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को लेकर क्या कहा, जानने के लिए पढ़े पूरी ख़बर (Yogi Adityanath in Himachal) (Yogi Adityanath in Himachal Election Campaign)

कांग्रेस पर अमित शाह का जुबानी हमला: कहा- कांग्रेस सरकार में आतंकी घुसकर जवानों के सिर काटकर ले जाते थे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के नादौन में चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय पाकिस्तान से भारत में आतंकी घुस आते थे और हमारे सैनिकों के सिर काटकर ले जाते थे. लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उफ तक करे. मोदी सरकार में सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया.

1 seat 2 minute: क्या पिता महेंद्र सिंह की सीट बचा पाएंगे रजत ठाकुर या कांग्रेस के चंद्रशेखर मारेंगे बाजी?

हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले की धर्मपुर विधानसभा सीट (dharampur assembly seat) बीजेपी का गढ़ रही है. राज्य सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह यहां से विधायक हैं. इस बार बीजेपी ने महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे रजत ठाकुर को यहां से टिकट दिया है. वहीं. कांग्रेस ने चंद्रशेखर (rajat thakur vs chander shekhar ) को टिकट दिया है. चंद्रशेखर चौथी बार धर्मपुर विधानसभा से चुनावी समर में उतरेंगे. हालांकि, वह तीन बार चुनाव हार चुके हैं.

सोलन में आनंद शर्मा का बड़ा बयान: मुझे नहीं मालूम कांग्रेस कहां से देगी महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए

सोलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस द्वारा महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देने की जो गारंटी दी गई है वह उस बारे में कुछ नहीं जानते और न ही उस पर कोई चर्चा किसी ने उनके साथ की है. और क्या बोले आनंद शर्मा जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (Anand Sharma on Congress Guarantee in Himachal) (Anand Sharma in Solan)