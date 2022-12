क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए मनाली तैयार, 31 दिसंबर तक 80 फीसदी होटल बुक

पर्यटन नगरी मनाली क्रिसमस व नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है. मनाली में क्रिसमस मनाने को लेकर पर्यटकों में उत्साह देखते ही बन रहा है. वहीं, शहर के अधिकतर होटलों में 80 फीसदी तक कमरों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है. (Christmas in Manali) (80 percent hotels book in Advance in Manali)

सनवारा बेनामी संपत्तियों का मामला, हाईकोर्ट में सुनवाई 11 जनवरी को

हिमाचल हाईकोर्ट में सोलन जिले के सनवारा में बेनामी संपत्तियों से जुड़े मामले में अब सुनवाई 11 जनवरी को होगी. राज्य सरकार की ओर से टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 118 के तहत मंजूरी दिए जाने को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है. (Solan benami properties case)

भुंतर हवाई अड्डे पर चरस के साथ ग्रीस का नागरिक गिरफ्तार, पुलिस कर रही जांच

कुल्लू जिले के भुंतर एयरपोर्ट पर ग्रीस के नागरिक को पुलिस ने चरस के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से 295 ग्राम चरस बरामद की गई है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.(Citizen of Greece arrested at Bhuntar airport)

शिमला में टैंकर खाई में गिरा, अर्की का रहने वाला था मृतक

शिमला में देर रात को एक टैंकर खाई में गिर गया, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक सोलन जिले के अर्की का रहने वाला था. पुलिस हादसे की जांच कर रही है. (road accident in shimla)

25 दिसंबर को शिमला में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, कांग्रेस सरकार के खिलाफ बनाई जाएगी रणनीति

भाजपा विधायक की बैठक 25 दिसंबर को शिमला के पीटरहॉफ में बुलाई गई. जिसमें सभी विधायक मौजूद रहेंगे. बैठक में जहां कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी. वहीं, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इस पर भी चर्चा की जाएगी. (BJP Legislature Party meeting)

एमसी शिमला के चुनाव की प्रक्रिया शुरू, 5 वार्डों की मतदाता सूची 31 जनवरी तक होगी फाइनल

Shimla Nagar Nigam Chunav: नगर निगम शिमला के चुनाव करवाने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है. नगर निगम चुनावों के लिए पांच वार्डों की मतदाता सूची में अधिकृत अधिकारियों के समक्ष दावे और आपत्तियां 26 दिसंबर से दायर की जा सकती हैं. राज्य चुनाव आयोग अब शिमला नगर निगम के 5 वार्डों की मतदाता सूची को अपग्रेड करने का काम शुरू करेगा. इन 5 वार्डों में नाभा, फागली, टूटीकंडी, बालूगंज और समरहिल वार्ड शामिल हैं.

किन्नौर के एक आरोपी को सिरमौर की अदालत ने सुनाई सजा, ये जुर्म हुआ साबित

2018 के एक मामले पर सिरमौर जिले के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने किन्नौर के दोषी चंद्र शेखर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(2)बी के तहत सजा सुनाई है. चंद्र शेखर से पुलिस ने गश्त के दौरान चरस पकड़ी थी. (Kinnaur resident accused sentenced by Sirmaur court)

9 जनवरी तक चिल्ड्रन पार्क के आसपास शौचालय के लिए जगह की तलाश करे शिमला नगर निगम: HC

नगर निगम शिमला को हिमाचल हाई कोर्ट ने संजौली उपनगर में चिल्ड्रन पार्क के आसपास शौचालय के लिए जगह की तलाश करने के लिए 9 जनवरी तक आखिरी मौका दिया है.

हिमाचल में आज मौसम साफ, जानें देश में कैसा रहेगा weather

अगले 24 घंटों के दौरान, तमिलनाडु के तटीय इलाकों में कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावना है. वहीं, शेष देश में मौसम शुष्क बना रहेगा. वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जताया है.(HIMACHAL WEATHER UPDATE)

Petrol Diesel Price: आज पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Today) जारी कर दिए हैं. कुछ राज्यों में कीमतें कम हो गई हैं, वहीं कुछ राज्यों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. आज महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol diesel rate) नहीं हुआ है. 21 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें: आज साल की अंतिम अमावस्या, स्नान का यह रहेगा शुभ मुहूर्त...