सुखविंदर सरकार की पर्यावरण बचाने की कवायद: ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को किया जाएगा प्रमोट

हिमाचल कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सरकार पर्यावरण बचाने के लिए ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देगी. साथ ही प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा. वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह ने अधिकारियों को योजनाओं का खाका तैयार करने का निर्देश दिया है. (sukhvinder singh government will promote electric vehicles)

लोअर बाजार में अतिक्रमण पर एमसी शिमला ने दाखिल नहीं किया शपथ पत्र, हाईकोर्ट ने जताया अफसोस

हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला की कार्यप्रणाली पर अफसोस जताया है. शिमला के लोअर बाजार में अतिक्रमण के मामले में निगम प्रशासन से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था.शपथ पत्र दायर न करने पर हाईकोर्ट ने उसकी कार्यप्रणाली पर अफसोस जाहिर किया. (MC Shimla did not file affidavit in High Court)

'मंडी के विजय सेन स्कूल के यू ब्लॉक को तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की स्वीकार'

ग्लोबल ज्यूरिस्ट के राष्ट्रीय संयोजक रजनीश शर्मा ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडी के विजय सेन स्कूल के यू ब्लॉक को तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है. अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आइटम नंबर 27 और कोर्ट नंबर 3 में 9 दिसंबर को स्वीकृत किया गया है और प्रभावित एसएमसी और बच्चों की मांग को स्वीकार करते हुए दूसरी पार्टी को नोटिस जारी किए हैं. (Vijay Sen School in Mandi) (Demolition of U block of Vijay Sen School) (Rajneesh Sharma press conference in bilaspur)

'जयराम सरकार कर्मचारियों के मसलों को हल करने में रही नाकाम, अब कांग्रेस से है आस'

राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान द्वारा बुधवार को शिमला में पत्रकार वार्ता की गई. इस दौरान उन्होंने जयराम सरकार को कर्मचारियों के मसलों को हल करने में नाकाम करार दिया और कहा कि उन्हें उम्मीद है की कांग्रेस सरकार कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करेंगी. (Himachal Rajkiya Adhyapak Sangh) (Virender Chauhan press conferences in shimla)

बागवानी विभाग आज से बांटेगा पौधे, 150 से 400 रुपए तक कीमत

बागवानी विभाग आज से फल पौधों की बिक्री शुरू करेगा. इस दौरान ब, नाशपाती, आडू, सहित अन्य फलों के पौधों का वितरण किया जाएगा. पौधों की कीमत 150 से 400 रुपए तक कीमत रहेगी. (horticulture department will sell foreign plants )

हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में विदेशी परिंदों ने दी दस्तक, जलाशयों में कर रहे अठखेलियां

हिमाचल प्रदेश इन दिनों विदेशी परिंदों से गुलजार हो गया है. मंडी ब्यास नदी सहित अन्य जलाशयों में भी कुछ विदेशी परिंदें पहुंच चुके हैं. जो जलाशयों में अठखेलियां करते हुए देखे जा सकते हैं. इस बार विदेशी पक्षियों ने हिमाचल प्रदेश की तरफ प्रस्थान एक माह बाद देरी से किया है. जानकारी के अनुसार पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां सर्दियों के मौसम में साइबेरिया, चीन, तिब्बत, कजाकिस्तान, मंगोलिया रूस आदि जगहों से एक लंबा सफर तय करके हिमालय की ऊंची चोटियों के ऊपर से उड़ कर भारत में आते हैं.

हिमाचल में ठंड का जोर, देश में ऐसा रहेगा weather

अगले 24 घंटों के दौरान, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी. वहीं, हिमाचल में आज से मौसम करवट बदलने की संभावना रहेगी. वहीं, प्रदेश में ठंड का जोर बढ़ने लगा है. (WEATHER UPDATE OF HIMACHAL PRADESH)

बिजली बोर्ड के अफसरों पर मीटर बदलने में भ्रष्टाचार के आरोप, हाई कोर्ट ने 10 दिन में मांगा स्पष्टीकरण

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन से भ्रष्टाचार के आरोपों पर दस दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है. प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि बिजली बोर्ड के कर्ताधर्ता अधिकारियों ने चुनिंदा निजी प्रतिष्ठानों को बिजली के नए मीटर लगाने और खराब हो चुके नए मीटरों को बदलने का काम देकर प्रबंधन को भारी राजस्व नुकसान पहुंचाया है. याचिका में कहा गया है कि चुनिंदा ठेकेदार इस कार्य के लिए भारी भरकम मजदूरी वसूल रहे हैं. पढ़ें पूरा मामला..

बड़ी खबर: बरमाणा एसीसी सीमेंट फैक्टरी में ताला, कंपनी प्रबंधन ने दिया नोटिस

बिलासपुर में स्थित एसीसी फैक्ट्री में ताला लटकने लगा है. यह नोटिस एसीसी प्रबंधन ने शाम पांच बजे सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को वितरित कर दिए हैं.

इस माह की बजाए जनवरी में करवाया जा सकता है शीतकालीन विधानसभा सत्र: CM सुक्खू

हिमाचल विधानसभा सत्र 28 से 30 दिसंबर तक करवाने पर विचार चल रहा है, मगर न्यू ईयर सेलिब्रेशन की वजह से बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल आएंगे और ऐसे में विधानसभा सत्र की तारीख आगे निर्धारित की जा सकती हैं. हिमाचल सरकार शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में करवाती आई है. हिमाचल की 14 विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी धर्मशाला के तपोवन में ही होगा. यह 14वीं विधानसभा का पहला सत्र होगा. (himachal winter assembly session)

