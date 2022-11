बिलासपुर में निजी वॉल्वो बस अनियंत्रित होकर पलटी, 15 लोगों को आईं गंभीर चोटें, 40 लोग थे सवार

बिलासपुर शहर में बामटा चौक के नजदीक एक निजी वॉल्वो बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में 15 लोगों को गंभीर चोटें आईं हैं. बस में 40 लोग सवार थे. घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया है. (Bus accident in bilaspur) (road accident in bilaspur)

मनाली घूमने आए केरल के दो युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत, खाई में गिरी बाइक

मनाली में घूमने आए केरल के दो युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई है. दोनों पर्यटक भ्रमण के लिए निकले थे, तभी उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी. (Two tourists from kerala died)(kerala tourist death in manali)

हमीरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, तीन साल की मासूम को नोच-नोच कर मार डाला

नगर परिषद हमीरपुर में 3 साल की एक बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोच-नोच कर मार (Dogs killed a Three year old girl in Hamirpur) डाला. बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारी की यह बेटी अपने झुन्गी से पिछली तरफ खेत में शौच के लिए गई थी. तभी कुत्तों ने बच्ची पर हमला कर दिया.

पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कुल्लू में होगा मंथन, आज देश-विदेश से 150 प्रतिनिधि होंगे शामिल

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने को लेकर देश-विदेश से कुल्लू आए 150 प्रतिनिधि मंथन करेंगे. 25 नंवबर यानी आज कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया जाएगा. इस दौरान 9 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जाएगा और एक प्रस्ताव तैयार कर केंद्र और राज्य सरकार को भेजी जाएगी.

दिल्ली के लिए रवाना हुए CM जयराम ठाकुर, बजट पूर्व बैठक करेंगे शिरकत

CM जयराम ठाकुर दिल्ली में होने वाली बजट पूर्व समन्वय बैठक (Pre budget meeting in Delhi) में हिस्सा लेने के लिए वीरवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. मुख्यमंत्री शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ होने वाली राज्य के वित्त मंत्रियों की बजट पूर्व समन्वय बैठक में हिस्सा लेंगे. केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्य के वित्त मंत्रियों की बजट पूर्व समन्वय बैठक बुलाई है.

नई सरकार को तलाशना होगा अफसरशाही का नया मुखिया भी, हिमाचल में कठिन है ब्यूरोक्रेसी का बॉस होना

हिमाचल में 8 दिसंबर को तय हो जाएगा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार रिपीट होगी या कांग्रेस सत्ता में आएगी. सरकार किसी भी पार्टी की बने, नई सरकार को अफसरशाही के नए मुखिया का भी चुनाव करना होगा. कारण ये है कि मौजूदा मुख्य सचिव आरडी धीमान दिसंबर के अंत में सेवानिवृत्त होंगे. ऐसे में नई सरकार को सीएस चुनना ही होगा.

हिमाचल कांग्रेस में चुनावी जीत से अधिक CM पद की चिंता, कौल के बोल से चढ़ा सियासी पारा

हिमाचल कांग्रेस में इन दिनों चुनाव परिणाम की ज्यादा चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा ? पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार कौल सिंह ठाकुर ने फिर से अपनी महत्वाकांक्षा को शब्द दिए हैं. हालांकि कौल सिंह के अलावा कई और नाम भी सीएम रेस में शामिल (CM Candidate of Himachal congress) हैं.

HPU में UG परीक्षा के परिणामों को लेकर विद्यार्थियों में रोष, कई छात्रों को मिला 'जीरो'

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिमला ने यूजी के इन खराब परीक्षा परिणामों (Himachal university exam result) को लेकर शिमला शहर के सभी कॉलेजों के छात्रों को लामबंद करते हुए विश्वविद्यालय में आज गुरुवार को उग्र प्रदर्शन किया. हिमाचल प्रदेश में लगभग 70 फीसदी विद्यार्थियों का रिजल्ट अधर में लटक गया है.

Himachal Election Result: हिमाचल में 68 केंद्रों पर होगी मतगणना, 10 हजार कर्मचारी देंगे ड्यूटी

हिमाचल में 8 दिसंबर को मतगणना होनी है. निर्वाचन आयोग की ओर से मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. राज्य में 59 जगहों पर 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मतगणना केंद्र बनाए गए हैं.

WEATHER UPDATE HIMACHAL: हिमाचल में 26 नवंबर तक मौसम रहेगा साफ, सर्दी को लेकर विभिन्न विभागों ने शुरू की तैयारियां

मौसम विभाग के मुताबिक, 24 घंटों के दौरान दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की आशंका है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में 26 नवंबर तक मौसम साफ बना रहेगा. पढ़ें पूरी खबर... (WEATHER UPDATE OF HIMACHAL )

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए आज क्या है आपके शहर में भाव

आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Today) जारी कर दिए हैं. कुछ राज्यों में कीमतें कम हो गई हैं, वहीं कुछ राज्यों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. आज महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol diesel rate) नहीं हुआ है. 21 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है.

