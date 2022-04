ऊना: ऊना जिले में रविवार को एक के बाद एक हुए दो सड़क हादसों से लोग दहल उठे हैं. हरोली उपमंडल के घालूवाल में 2 घंटे के भीतर हुए इन हादसों में एक युवती की जान चली गई और 28 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं. दूसरा सड़क हादसा ऊना होशियारपुर रोड पर हुआ. जिसमें जालंधर से इनोवा कार में सवार होकर आ रहे पत्रकारों की टक्कर (Road accident in Ghaluwal of Una) ऊना की तरफ से जा रहे पिकअप (Pickup and Innova accident in UNA) से हो गई. बताया जा रहा है कि सड़क किनारे चल रहा एक बच्चा अचानक सड़क के बीच आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में ट्राला चालक नियंत्रण खो बैठा और सामने से आ रही इनोवा से सीधी टक्कर हो गई.

ऊना में सड़क हादसा.

हादसे में इनोवा सवार पत्रकारों के साथ-साथ पिकअप में सवार सभी लोग घायल हुए हैं. स्थानीय लोगों ने हादसे के फौरन बाद घायलों को गाड़ियों से निकालकर अस्पताल पहुंचाया. हादसे के दौरान दोनों वाहन एक दूसरे में इस कदर उलझ गए थे कि सड़क पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया था. लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से दोनों वाहनों को अलग किया और यातायात को सुचारु किया. मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी परवीन धीमान (ASP Parveen Dhiman) ने बताया कि दूसरे सड़क हादसे में 14 लोग घायल हुए हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और घटना के संबंध में मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: UNA: बेकाबू होकर सोमभद्र नदी में जा गिरा टेंपो, 17 साल की किशोरी की दर्दनाक मौत, 14 घायल