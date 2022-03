शिमला में ईपीएफओ ऑफिस में सीबीआई की रेड

ईपीएफओ ऑफिस में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है. कसुम्पटी स्थित ईपीएफ निदेशालय (EPFO Directorate at Kasumpti) में सीबीआई ने रेड मारी है. जानकारी के अनुसार रिकॉर्ड अपने साथ ले गए हैं. सीबीआई के अधिकारी (CBI officers in Shimla), प्राइवेट संस्थाओं और कॉन्ट्रैक्टरों के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के ईपीएफओ खातों से छेड़छाड़ का अंदेशा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

लोगों की 'फेवरेट मैगी' हुई महंगी, कंपनी ने बढ़ाए दाम

हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले ने अपने कई प्रोडक्ट्स (Nestle hike prices) की कीमत में बढ़ोतरी की है. चाय, कॉफी, मिल्क और नूडल्स की कीमतें 14 मार्च यानी आज से बढ़ा दी गई हैं.यहां पढ़ें पूरी खबर...

आउटसोर्स कर्मियों को कैसे पहुंचाए राहत, सरकार ढूंढ रही रास्ता: सीएम जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों का एक बहुत बड़ा (Jairam Thakur on outsource employees) वर्ग है. इसलिए प्रदेश सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है. अब यह कमेटी दूसरे प्रदेशों की पॉलिसी का अध्ययन भी कर रही है. उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों की तरफ से सुझाव आए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Russia Ukraine War: सदन में बोले सीएम जयराम- यूक्रेन में अब नहीं फंसा है हिमाचल का कोई व्यक्ति

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों में अब हिमाचल के सभी छात्र और अन्य व्यक्ति यूक्रेन से सुरक्षित निकल आए हैं. अब कोई भी हिमाचल वासी यूक्रेन में नहीं है. यूक्रेन में फंसे हिमाचलियों (no person from Himachal is trapped in Ukraine) को पहले यूक्रेन के पड़ोसी देशों में लाया गया. उसके बाद भारत सरकार द्वारा देश लाया गया. एयरपोर्ट से हिमाचल सरकार ने उन्होंने प्रदेश में लाया. यहां पढ़ें पूरी खबर...



जो शालीनता से अपनी बात नहीं कहेंगे उनकी बात सुनी तो जाएगी, लेकिन मानी जाए इसकी गारंटी नहीं: सीएम जयराम ठाकुर

सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जो संगठन और लोग शालीनता से अपनी बात नहीं कर सकते उनकी बात सुनी तो जाएगी, लेकिन पूरी की जाए इस पर कुछ नहीं (jairam thakur on law and order in himachal) कहा जा सकता. सीएम ने कहा कि कहा कि कुछ नेताओं के बहकावे में आकर उन्होंने प्रदर्शन (law and order in himachal) किए और अनुशासनहीनता की, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि जिन नेताओं के बोलने पर वह यहां तक आए वहीं लोग उनके साथ नहीं खड़े थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

मिल्कफेड ने बढ़ाए दूध के दाम, जानिए क्या है नया रेट

मिल्कफेड ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की है. हिमाचल में मिल्कफेड का खुला दूध (Milkfed milk in Himachal) पहले 40 रुपये प्रति लीटर था, जो अब 42 रुपये में मिलेगा. वहीं, आधा लीटर दूध का पैकेट 25 के बजाय 26 रुपये में मिलेगा. मिल्कफेड के चेयरमैन निहाल चंद शर्मा कहा कि बजट घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से पशुपालकों से लिए जाने वाले प्रति लीटर दूध की खरीद दो रुपये बढ़ाई जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...



हिमाचल में क्राइम: कोरोना काल में बढ़े थे साइबर अपराध और सुसाइड केस, अब फिर से गिरा क्राइम का ग्राफ

क्राइम ग्राफ का अध्ययन समाज की दशा और दिशा समझने में सहायक होता है. देश के अन्य राज्यों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर अमूमन शांति रहती है. वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान समाज में काफी परिवर्तन देखने को मिले. लॉकडाउन लगने से साइबर अपराध बढ़े. साथ ही मर्डर के केस भी. वहीं, तनाव, बीमारी के भय और भविष्य की चिंता से सुसाइड के केस भी तेजी से बढ़े. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने निगम भंडारी के फाड़े कपड़े, मीडिया को कवरेज से रोका

बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जन विरोधी नीतियों (Youth Congress protest in Shimla) के खिलाफ युवा कांग्रेस सोमवार को शिमला में धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. रैली के बाद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चौड़ा मैदान में बेरिकेड लांघ कर विधानसभा के पास पहुंच गए और यहां भी बेरिकेड पार कर विधानसभा की ओर जाने लगे जहां पुलिस ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित चार को आई चोटें, IGMC में दाखिल कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे मुकेश अग्निहोत्री

सोमवार को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर हाथापाई हुई. इस दौरान प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी सहित चार कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं जिन्हें आईजीएमसी में दाखिल किया गया है. वहीं, देर शाम कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री घायल कार्यकर्ताओं से मिलने आईजीएमसी अस्पताल पहुंचे और उनका हाल जाना. यहां पढ़ें पूरी खबर...

डीएसपी रामपुर ने किया खुलासा, नशे की हालत में हर दिन मिल रहे करीब 30 छात्र

डीएसपी रामपुर चंद्रशेखर ने (DSP Rampur Chandrashekhar) खुलासा करते हुए बताया कि लगातार हर दिन 30 के करीब छात्र पुलिस को नशे की हालत में संदिग्ध अवस्था में मिल रहे हैं. यह छात्र रामपुर उपमंडल के विभिन्न स्थानों पर मिल रहे हैं. युवा देश का भविष्य हैं (students are consuming drugs in rampur) लेकिन जिस तरह से युवक नशे के चंगुल में फंसते जा रहे हैं यह समाज के लिए सही नहीं है. उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अपने अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें. यहां पढ़ें पूरी खबर...

मंडी में धमाकों से हिली धरती, SP मंडी बोलीं हो सकता है ये कारण, जांच जारी

सोमवार दोपहर बाद मंडी जिला की धरती दो जोरदार धमाकों की आवाज से कांप उठी. अधिकतर लोगों ने पहले धमाके को भूकंप माना और सोशल मीडिया पर भूकंप से संबंधित (Sounds of blasts in Mandi district) पोस्ट भी शेयर कर दी. इसके काफी देर बाद जब दूसरा धमाका हुआ तो लोग फिर से सकते में आ गए. वहीं, पूरे मामले में एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने स्पष्टीकरण दिया है...यहां पढ़ें पूरी खबर...

