ऊना: हरोली उपमंडल के गांव ईसपुर (Fire incident in Ispur village of UNA) में शनिवार तड़के सुबह 5 बजे भीषण आग लगने से पोल्ट्री फार्म जलकर राख हो गया.आग इतनी प्रचंड थी की पोल्ट्री फार्म में रखे करीब 5300 वायलर मुर्गे जल कर राख हो गए.भीष्ण आग से फार्म का शेड, समेत सारा समान जल गया. आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ऊना (Fire brigade UNA) की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू (Fire in poultry farm in Una) पाया.

ऊना आग की भेंट चढ़ा पोल्ट्री फार्म.

पोल्ट्री फार्म के मालिक अजय कुमार ने बताया कि उनके पोल्ट्री फार्म में आग लगने से बॉयलर मुर्गे जिंदा जल गए .वहीं, पोल्ट्री फार्म की शेड और उसमें रखा सामान भी जलकर राख हो गया है. जिले के अग्निशमन प्रभारी विकास सकलानी ने बताया कि दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है. आगजनी का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है.उन्होंने बताया कि पुलिस को भी मामले के संबंध में सूचित किया गया है. जांच में पता चलेगा कि किन कारणों से आग लगी.

