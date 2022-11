ऊना/हमीरपुर: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान में अब महज 11 दिन रह गए हैं. ऐसे में रजानीतक दल जोर-शोर से प्रचार अभियान में जुट गए हैं. वहीं, कांग्रेस के स्टार प्रचारों की लिस्ट में शामिल राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने हिमाचल के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैली को संबोधित किया. इसी कड़ी में ऊना जिले के कुटलेहड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र भुट्टो के लिए वोट मांगा. इसके साथ ही सचिन पायलट ने भाजपा पर जमकर हमला बोला. (Himachal Pradesh Election 2022 ) (Congress leader Sachin Pilot in Himachal)

भाजपा पर बरसे सचिन पायलट: ऊना जिले के कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने बाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल की जनता भाजपा सरकार द्वारा किए गए विश्वासघात से त्रस्त है. जनता अब बदलाव चाहती है और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार लाना चाहती है. (Sachin Pilot Attacks on BJP in himachal) (Sachin Pilot Rally in Himachal)

हिमाचल में सचिल पायलट की रैली.

'हिमाचल में डबल इंजन ने नहीं किया काम': कुटलेहड़ में सचिन पायलट ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी के डबल इंजन ने 5 साल में कोई काम नहीं किया है. अगर किया होता तो पीएम मोदी और अमित शाह को हर चौथे दिन हिमाचल ना आना पड़ता. अगर बीजेपी की सरकार ने काम किया होता तो जनता उसी विकास के नाम पर वोट करती लेकिन बीजेपी के नेता अब भाषण देकर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं. (Sachin Pilot in Himachal) ( Sachin Pilot attacks on BJP )

बीजेपी का जाना तय, हिमाचल में बनेगी कांग्रेस की सरकार: सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसकर रही है और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन रही है. 2014 में महंगाई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने से लेकर युवाओं को रोजगार देने का दावा करने वाली बीजेपी अब इन मुद्दों पर बात ही नहीं करती. जनता महंगाई से त्रस्त है युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और बीजेपी आजादी का अमृत महोत्सव जैसी ध्यान भटकाने वाली बातें कर रही है.

बीजेपी नेता भटकाने का काम करते हैं: हिमाचल में सचिन पायलट ने दो विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित किया. कुटलेहड़ में सचिन पायलट ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके नेता विकास की बजाय मंदिर, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, राष्ट्रवाद और धार्मिक भावनाओं की बात करते हैं. इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे लेकिन आज चीन भारत की सीमा में दखल दे रहा है. (Sachin Pilot on Modi Govt)

हिमाचल में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की रैली.

हिमाचल में कांग्रेस करेगी OPS बहाल: हिमाचल में भाजपा अपने नेताओं की अंतर्कलह और बागियों की खींचतान में उलझी हुई है. उसके पास जनता के लिए कुछ करने का समय ही नहीं है. कांग्रेस ने सत्तासीन दो राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है और हिमाचल में भी सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा. कांग्रेस के स्टार प्रचारक और राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने हमीरपुर के ऐतिहासिक गांधी चौक पर मंगलवार को जनसभा को संबोधित करते हुए यह बयान दिया है. (Sachin Pilot In Hamirpur) (Sachin Pilot on OPS)

आपसी कलह में उलझी भाजपा: सचिन पायलट ने कहा कि एक भी ढंग का काम प्रदेश की भाजपा सरकार नहीं कर पाई है. ऐसे में केंद्र के नेताओं को हिमाचल का रुख चुनावों में करना पड़ रहा है. सचिन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब तेजी से हिमाचल में अपने चुनाव प्रचार में आगे निकल रही है. हिमाचल में परिवर्तन की लहर साफ दिख रही है. लोग भाजपा के झूठे वादों में आने वाले नहीं हैं. कांग्रेस ने जो भी वादे जनता से जब-जब किए हैं तब-तब उन्हें पूरा किया है. भाजपा कहती कुछ है और करती कुछ है. उन्होंने कहा कि आज भाजपा के बागी नेता पार्टी के लिए सर दर्द बन चुके हैं और पार्टी इन्हीं लोगों में उलझी हुई है. (Congress rally in Himachal)

'हिमाचल की जनता बीजेपी से त्रस्त': सचिन पायलट ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी क्योंकि प्रदेश की जनता बीजेपी के राज में त्रस्त हो चुकी है और अब कांग्रेस की सरकार बनवाएगी. हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रैलियों में भीड़ तो दिखती है लेकिन मतगणना के दौरान वोट कम पड़ जाते हैं. जिन नेताओं को आपने दिल खोलकर वोट दिया और दिल्ली से लेकर शिमला भेजा उनका काम आप देख चुके हैं. इसलिये व्यवस्था बदलनी है तो सरकार बदलनी होगी. सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस इस वक्त एकजुट है और यही एकजुटता कांग्रेस को जीत दिलाएगी. ( Sachin Pilot attacks on BJP )

ये भी पढ़ें: 'भाजपा नहीं बदल सकती हिमाचल की परंपरा, जनता खुद CM को कहेगी जयराम जी की'