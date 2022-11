कसौली/सोलन: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा के स्टार प्रचारक मैदान में डटे हुए हैं. वहीं, आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल दौरे पर हैं. इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. (Yogi Adityanath attacks on Congress) (UP CM Yogi Adityanath Rally in Himachal)

योगी आदित्यनाथ ने कसौली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में कहा कि, उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव में सिर्फ दो ही सीट कांग्रेस को मिल पाई थी, जबकि किसी को कंधा देने के लिए भी चार लोगों की जरूरत होती है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, जो देश में राज किया करते थे आज वो हाशिये पर हैं और कोई उठाने वाला नहीं है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है. ऐसे में लोग भाजपा हैं की ही तरफ जाना चाहते हैं. (Yogi Adityanath attacks on Congress ) (Himachal Pradesh Election date)

वीडियो.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि, हिमाचल में भी अब कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां-जहां भी वे हिमाचल में दौरे कर रहे हैं, वहां-वहां भाजपा को बेहतर समर्थन मिल रहा है. आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से हैं, ऐसे में अब कांग्रेस मिशन रिपीट का ख्वाब छोड़ दे. ( UP CM Yogi Adityanath Rally in Himachal) ( yogi adityanath on BJP Mission repeat)

कसौली में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, भाजपा के लिए देश पहले है और पार्टी बाद में. ऐसे देश को आगे बढ़ाने हर वर्ग को एक साथ चलाने के लिए भाजपा का आना जरूरी है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव में कुछ ही समय बाकी रह चुका है. ऐसे में हर प्रत्याशी को घर-घर नहीं जा सकता है. इसीलिए सबको राजीव सैजल बनकर घर-घर जाना होगा और राजीव सैजल को कसौली से चौथी बार जिताना होगा. (Kasauli Assembly Constituency) (Himachal Pradesh elections result 2022)

ये भी पढ़ें: कसौली में योगी आदित्यनाथ की रैली, बोले- कांग्रेस 80 की उम्र में देती थी पेंशन, हमने 60 कर दी

ये भी पढ़ें: सरकाघाट में कांग्रेस पर बरसे योगी आदित्यनाथ, कहा- कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार और माफिया राज